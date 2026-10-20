Kroger va investir 5 milliards de dollars d'ici 2029, alors que son nouveau directeur général met davantage l'accent sur l'activité de distribution alimentaire

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(Mise à jour boursière et ajout de détails tout au long du texte)

Kroger KR.N a dévoilé un plan d’investissement de 5 milliards de dollars visant à baisser les prix et à améliorer l’expérience d’achat, dans le cadre de la première stratégie du nouveau directeur général Greg Foran pour redynamiser l’activité principale de l’enseigne alimentaire, dans un contexte de concurrence accrue et de prudence des consommateurs en matière de dépenses.

Mardi, l’entreprise s’est également fixé pour objectif une croissance d’environ 3 % de son chiffre d’affaires comparable à périmètre constant d’ici 2029, ce qui a fait grimper le cours de l’action de 2,6 %.

Voici quelques détails:

* Cet investissement, qui sera mis en œuvre d’ici 2029, visera également à simplifier les promotions, à améliorer la mise en valeur des produits, à moderniser les formats de magasins et à renforcer les programmes de fidélité, a indiqué l’entreprise lors de sa journée des investisseurs.

* “Un investissement de 5 milliards de dollars dans la valeur client est le principal moteur de ce plan et il est entièrement autofinancé”, a déclaré le directeur financier David Kennerley

* Avant la journée des investisseurs, Kroger avait annoncé son intention d’investir dans les produits frais, les plats préparés, les produits de marque propre et son programme d’adhésion.

* Foran, qui est devenu directeur général en février, a indiqué dans une note de service ce mois-ci que Kroger prévoyait de supprimer environ un tiers de ses postes administratifs sur trois ans, en recourant à l’intelligence artificielle pour réduire les tâches redondantes.

* Kroger a également annoncé mardi qu’il se concentrerait sur la croissance du commerce en ligne et des médias de distribution afin de générer des revenus à plus forte marge.