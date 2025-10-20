Kroger va embaucher 18 000 personnes pour les fêtes de fin d'année 2025, soit moins que l'année dernière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kroger KR.N a déclaré lundi que sa famille de sociétés *cherche* à embaucher plus de 18.000 associés alors que l'épicier américain se prépare à la saison chargée des fêtes, soit environ 7.000 de moins que l'année dernière.

Les embauches concerneraient des postes en contact direct avec la clientèle, tels que les caissiers, les ensacheurs, les commis de boulangerie et les techniciens en pharmacie.

L'année dernière, Kroger avait déclaré qu'elle recruterait environ 25 000 associés.

Le marché de l'emploi aux États-Unis s'est affaibli au cours des derniers mois, les économistes citant l'impact des tarifs douaniers, des mesures de répression de l'immigration et des licenciements massifs. Selon le rapport du département du travail, le taux de chômage a atteint en août son plus haut niveau en quatre ans, à savoir 4,3 % .

D'autres détaillants tels que le géant du commerce électronique Amazon.com AMZN.O , Dick's Sporting Goods DKS.N et Bath & Body Works BBWI.N ont également annoncé leurs plans d'embauche pour les fêtes de fin d'année, qui sont très importantes, dans un contexte d'inquiétude concernant les dépenses de consommation provoquées par l'incertitude liée aux tarifs douaniers.

Alors que Dick's Sporting Goods a augmenté ses embauches pour les fêtes de fin d'année, Bath & Body Works a revu ses chiffres à la baisse. En septembre, le distributeur de produits de beauté et de soins de la peau a déclaré qu'il embaucherait plus de 30 000 associés saisonniers, soit moins que les 32 700 de l'année précédente.

Amazon.com, en revanche, a maintenu sa série d'embauches de 250 000 personnes pour les fêtes de fin d'année pour la troisième année consécutive.

Selon Adobe Analytics, les ventes en ligne des fêtes de fin d'année aux États-Unis devraient croître à un rythme plus lent cette année , tandis que les ventes en ligne devraient dépasser la croissance globale des ventes.

La menace du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane supplémentaires de 100 % sur les importations chinoises a suscité de nouvelles inquiétudes chez les détaillants. Mais les experts pensent que cela n'aura pas d'impact sur la saison des achats, car les stocks pour les fêtes de fin d'année sont déjà entrés dans le pays.