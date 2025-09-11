 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 838,50
+0,93%
Kroger revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles, les Américains préférant manger chez eux
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 18:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les ventes de base augmentent de 3,4% au T2 par rapport aux estimations de 2,84% - LSEG

*

Le bénéfice ajusté du T2 de 1,04 $ par action dépasse les estimations

*

Les réductions de prix et les marques de distributeurs stimulent les volumes de produits d'épicerie

(Ajoute des détails au paragraphe 11) par Anuja Bharat Mistry et Sanskriti Shekhar

11 septembre - Kroger KR.N a relevé jeudi ses prévisions de ventes annuelles de base pour la deuxième fois consécutive, misant sur la résistance de la demande de produits frais et d'autres produits essentiels de la part d'Américains prudents qui réduisent leurs sorties au restaurant.

La société s'est concentrée sur les promotions et le maintien de prix bas pour répondre à la demande croissante de valeur des clients. Jeudi, Kroger a déclaré avoir baissé les prix de plus de 3 500 produits cette année, contre plus de 2 000 en juin.

"Les ménages à revenus faibles et moyens recherchent vraiment les bonnes affaires ... . Ils achètent davantage de produits sous marque de distributeur. Ils mangent également moins au restaurant", a déclaré Ron Sargent, directrice générale par intérim, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Ses pairs Walmart WMT.N et Dollar General DG.N ont revu à la hausse leurs prévisions de ventes annuelles, indiquant que les acheteurs américains plus aisés se rendaient également en masse dans leurs magasins, inquiets des effets des droits de douane sur les prix.

"Les produits alimentaires à domicile sont bien placés en période de stress des consommateurs et en termes d'exposition aux tarifs douaniers, et Kroger a ouvert l'exercice 25 avec des augmentations consécutives de ses prévisions", a déclaré Bill Kirk, analyste chez Roth Capital Partners.

Kroger, qui est relativement moins exposé aux tarifs douaniers américains, s'attend maintenant à ce que ses ventes comparables augmentent de 2,7 % à 3,4 % sur l'ensemble de l'année, alors qu'il prévoyait auparavant une hausse de 2,25 % à 3,25 %.

Kroger a également relevé la limite inférieure de sa prévision de bénéfice annuel par action de 4,60 à 4,70 dollars, tout en conservant la limite supérieure à 4,80 dollars.

Kroger a également déclaré jeudi qu'il prévoyait d'augmenter les ouvertures de magasins de 30 % en 2026, après avoir présenté en juin des plans visant à réduire les coûts en fermant les magasins peu performants.

Les ventes à l'identique, sans le carburant, ont augmenté de 3,4% au deuxième trimestre, contre 2,84% estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Kroger, qui est au milieu d'une bataille juridique avec Albertsons ACI.N après l'échec de leur accord de 25 milliards de dollars , a affiché un bénéfice ajusté meilleur que prévu de 1,04 $ par action.

La marge brute trimestrielle s'est élevée à 22,5 % des ventes, contre 22,1 % un an plus tôt, en partie grâce à la baisse des coûts de la chaîne d'approvisionnement.

Les actions de la société étaient en hausse d'environ 2 % à la mi-journée.

Valeurs associées

ALBERTSONS CO RG-A
18,605 USD NYSE +0,40%
DOLLAR GENERAL
105,360 USD NYSE -1,05%
KROGER
68,015 USD NYSE +1,41%
WALMART
101,990 USD NYSE +1,57%
