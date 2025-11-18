Kroger progresse : l'entreprise vise une amélioration de la rentabilité en ligne en 2026 après une charge de dépréciation liée à ses entrepôts robotisés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions de Kroger Co KR.N ont augmenté de 0,9% mardi, surperformant un groupe de biens de consommation de base du S&P 500 pratiquement inchangé .SPLRCS après que l'épicier a annoncé une charge de dépréciation de 2,6 milliards de dollars au troisième trimestre, mais a déclaré qu'il s'attendait à améliorer la rentabilité du commerce électronique d'environ 400 millions de dollars au cours de son année fiscale 2026 ** Kroger a déclaré qu'il prendrait cette charge en raison de la décision de fermer trois centres de traitement des commandes automatisés qui étaient le résultat d'un partenariat avec Ocado Group OCDO.L . ** En annonçant cette décision, Kroger a déclaré qu'il renforcerait ses partenariats avec des sociétés de livraison en ligne telles que Instacart CART.O , DoorDash DASH.O et UberEats UBER.N , dans le cadre de la refonte de sa stratégie de commerce électronique ** La décision a fait chuter les actions d'Ocado de près de 17 % à Londres

** Les actions de KR se sont échangées pour la dernière fois à 66,67 $ après avoir atteint 67,58 $, son niveau le plus élevé depuis le 27 octobre

** Depuis le début de l'année, les actions de KR ont augmenté de 9 %, contre un gain de 0,3 % pour le groupe de biens de consommation de base SPLRCS