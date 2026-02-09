Kroger progresse après la nomination de Greg Foran, ancien cadre de Walmart, au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

9 février - ** Les actions de la chaîne de magasins d'alimentation Kroger KR.N ont augmenté d'environ 5 % à 71,34 $ avant le marché

** La société nomme Greg Foran , ancien cadre de Walmart, au poste de directeur général, succédant ainsi au patron intérimaire Ron Sargent, avec effet immédiat

** La société réaffirme ses prévisions pour l'exercice 2025

** Kroger est à la recherche d'un nouveau directeur général depuis 2025, date à laquelle elle a évincé Rodney McMullen après qu'une enquête du conseil d'administration a révélé que sa conduite personnelle était "incompatible" avec certaines politiques de l'entreprise

** M. Foran a également été directeur général d'Air New Zealand AIR.NZ de février 2020 à octobre 2025

** La recherche d'un directeur général pour Kroger, qui a duré un an, semble avoir abouti à une conclusion prometteuse - Evercore ISI

** KR a augmenté d'environ 2 % en 2025