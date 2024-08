Kroger obtient le rejet de son action en justice concernant les œufs "frais de ferme

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Kroger KR.N , l'un des plus grands épiciers américains, a obtenu le rejet d'une plainte selon laquelle il aurait induit les consommateurs en erreur en utilisant l'étiquette familière "frais de la ferme" pour décrire des œufs provenant de poules élevées en cage dans un environnement industriel.

Le juge du district de Chicago, Charles Kocoras, a estimé mardi que des consommateurs raisonnables ne seraient pas d'accord avec le plaignant Adam Sorkin pour dire que l'expression "frais de la ferme" signifiait nécessairement que les poules "vivaient dans des fermes, avec des espaces verts ouverts, de l'herbe, du foin et de la paille"

M. Sorkin a déclaré qu'il avait payé un prix élevé pour des œufs "frais de la ferme" portant l'étiquette Roundy's dans les magasins Mariano's Fresh Market (Kroger possède les deux marques) de la région de Chicago, et qu'il aurait payé moins cher ou n'aurait pas acheté ces œufs s'il avait connu leur origine.

Mais en rejetant la proposition de recours collectif, M. Kocoras a distingué l'expression "frais de la ferme" de descripteurs tels que "sans cage", "en liberté" et "élevé en pâturage", qui décrivent en fait les conditions de vie des poules.

le tribunal est d'accord avec Kroger pour dire qu'aucun consommateur raisonnable ne peut raisonnablement penser que des poules en liberté dans un champ herbeux et ouvert peuvent être associées à l'expression "frais de la ferme"", a écrit M. Kocoras.

l'expression "œufs frais de la ferme" signifie précisément ce qu'elle dit: les œufs proviennent d'une ferme", a-t-il ajouté. "Il s'agit de l'origine et de la date, rien de plus

Les avocats de M. Sorkin n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires mercredi. Kroger et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement à des demandes similaires.

M. Sorkin a intenté un procès en octobre dernier, huit mois après que le groupe de pression à but non lucratif Data for Progress a publié un rapport () intitulé "Cracking Down on Kroger", appelant à une plus grande transparence sur l'origine des œufs de Kroger.

Le rapport comprenait une enquête menée auprès de 646 clients de Kroger, dont 41 % ont déclaré qu'ils pensaient que "frais de la ferme" signifiait "sans cage", 14 % ont déclaré que cela signifiait que des cages étaient utilisées, et 45 % ne savaient pas.

L'affaire est Sorkin v Kroger Co, U.S. District Court, Northern District of Illinois, No. 23-14916.