Kroger licencie moins de 1 000 collaborateurs, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changement de source, ajout de détails et de contexte tout au long de l'article et commentaires d'analystes dans les paragraphes 7-8)

Kroger KR.N a annoncé mardi le licenciement d'associés de l'entreprise, comme indiqué dans un mémo, une source familière avec la réduction déclarant que moins de 1 000 employés seront touchés.

La source a ajouté que le personnel travaillant dans les magasins, les usines de fabrication ou les centres de distribution n'a pas été licencié.

En février, l'entreprise employait plus de 409 000 personnes, dont la plupart travaillaient dans des magasins. En juin, l'épicier avait déclaré qu'il fermerait environ 60 magasins peu performants au cours des 18 prochains mois.

"Au cours des derniers mois, nous avons tous cherché des moyens de simplifier l'organisation, de rapprocher les ressources de nos clients et de nous concentrer sur le travail qui crée le plus de valeur", a déclaré la directrice générale par intérim de Kroger, Ron Sargent, dans une note consultée par Reuters.

Kroger réinvestira les économies réalisées dans d'autres domaines, tels que la baisse des prix, l'ouverture de nouveaux sites et la création d'emplois au niveau des magasins, ajoute le mémo.

Bloomberg News avait rapporté des licenciements de près de 1 000 employés de l'entreprise plus tôt dans la journée de mardi, citant la note de service de M. Sargent.

"La fusion Kroger-Albertsons n'étant plus d'actualité, Kroger s'efforce de réinitialiser sa base de coûts et de rationaliser ses opérations", a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CFRA Research.

"De nombreuses décisions ont été mises en suspens pendant le processus de fusion, il est donc logique que nous assistions à un plus grand nombre de décisions commerciales majeures au cours des derniers mois", a-t-il ajouté.

Kroger et Albertsons avaient proposé une fusion de 25 milliards de dollars, qui a été bloquée par un juge américain en décembre, entraînant une bataille juridique entre les entreprises.

Kroger a revu à la hausse ses prévisions de croissance des ventes annuelles après avoir publié des résultats positifs pour le premier trimestre en juin et a déclaré qu'elle investirait dans la baisse des prix pour attirer les consommateurs soucieux de leur budget dans un contexte d'incertitude induite par les tarifs douaniers.