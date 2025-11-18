Kroger fermera certaines installations automatisées et devra supporter une charge de 2,6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les fermetures à partir du paragraphe 2)

L'épicier américain Kroger KR.N a déclaré mardi qu'il fermerait certaines installations de traitement automatisé des commandes et qu'il subirait une perte de valeur d'environ 2,6 milliards de dollars au cours du troisième trimestre de l'exercice 2025.

Kroger a déclaré que la fermeture de ces installations d'exécution automatisée aurait un effet neutre sur ses ventes de base.

La société, qui s'est concentrée sur les promotions et le maintien de prix de produits bas pour répondre aux consommateurs à la recherche de valeur, a déclaré mardi qu'elle avait élargi son partenariat avec des sociétés d'épicerie et de livraison de nourriture en ligne telles que Instacart CART.O , DoorDash

DASH.O et UberEats UBER.N dans le cadre de ses efforts pour atteindre de nouveaux clients et livrer des produits en 30 minutes.

Il prévoit également d'améliorer la rentabilité du commerce électronique d'environ 400 millions de dollars en 2026, qui seront utilisés pour améliorer l'expérience client grâce à des prix plus bas et à de meilleures conditions dans les magasins.