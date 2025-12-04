Kroger en baisse après des ventes trimestrielles inférieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions de la chaîne de magasins d'alimentation Kroger KR.N en baisse d'environ 3,2 % à 64,0 $ avant la mise sur le marché

** Les ventes trimestrielles de Kroger sont inférieures aux estimations, les consommateurs sensibles aux prix et l'incertitude économique pesant sur la demande ** KR a affiché des ventes trimestrielles de 33,86 milliards de dollars, par rapport aux estimations des analystes de 34,15 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** BPA ajusté du 3ème trimestre de 1,05 $ par rapport aux estimations de 1,03 $ ** La société s'attend également à ce que les ventes annuelles identiques hors carburant augmentent dans une fourchette de 2,8 % à 3 %, dont le point médian est inférieur aux estimations d'une hausse de 3,14 %

** A la dernière clôture, l'action a progressé de 8,26% depuis le début de l'année