Kroger attendu dans le rouge après une publication terne
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 15:07
Ainsi, il table désormais sur un BPA annuel de 4,75 à 4,80 dollars (au lieu de 4,70 à 4,80 USD) et toujours sur un profit opérationnel de 4,8 à 4,9 milliards, mais n'attend plus qu'une croissance des ventes de 2,8 à 3% (au lieu de 2,7 à 3,4%).
Sur son 3e trimestre comptable, Kroger a engrangé un BPA ajusté en augmentation de 7% à 1,05 USD, un peu au-dessus du consensus, ainsi qu'un profit opérationnel ajusté en hausse de 7% à 1,09 MdUSD, pour des ventes de 33,9 MdsUSD.
A données identiques et hors carburant, les ventes du groupe basé à Cincinnati (Ohio) se sont accrues de 2,6%, marquant donc une légère accélération par rapport à la hausse de 2,3% observée à la même période en 2024.
"Nous sommes satisfaits de la dynamique continue de notre activité, avec des performances particulièrement solides du commerce électronique et de la pharmacie", met en avant son directeur financier David Kennerley.
