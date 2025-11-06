 Aller au contenu principal
Krispy Kreme en hausse après un bénéfice surprise au troisième trimestre
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions de Krispy Kreme DNUT.O augmentent d'environ 11 % à 4,20 $ avant le marché

** La société a annoncé un bénéfice par action ajusté de 1 cent pour le troisième trimestre, contre une perte de 5 cents estimée par les analystes - données compilées par LSEG

** Cependant, le chiffre d'affaires de 375,3 millions de dollars au troisième trimestre est inférieur aux estimations de 378,3 millions de dollars

** "Nous prévoyons également des progrès dans notre programme de refranchisation et la poursuite d'une expansion rentable avec des clients clés aux États-Unis, tout en réduisant les dépenses d'investissement et en remboursant la dette", a déclaré le directeur général Josh Charlesworth

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 62 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

KRISPY KREME
3,7700 USD NASDAQ 0,00%
