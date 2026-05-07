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Krispy Kreme en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 18:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action de la chaîne de beignets Krispy Kreme

DNUT.O a grimpé jusqu'à 11,1 % pour atteindre 4,09 $

** La société dépasse les estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre grâce à une forte demande pour ses beignets

** Elle affiche un chiffre d'affaires de 367 millions de dollars au premier trimestre, contreune estimation moyenne des analystes de 355,7 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société annonce une perte ajustée de 5 cents par action au premier trimestre, contre une perte estimée à 1 cent

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,25 et 1,35 milliard de dollars, en deçàdes estimations de 1,45 milliard de dollars

** Indique avoir bénéficié d'une forte demande des consommateurs lors de fêtes telles que la Saint-Valentin et la Saint-Patrick

** Compte tenu des fluctuations de la séance , l'action affiche une baisse de 8,5 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

KRISPY KREME
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