Krispy Kreme en baisse ; J.P.Morgan le rétrograde à "sous-pondéré"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 août - ** Les actions de Krispy Kreme DNUT.O en baisse de 4,5 % à 3,56 $ avant le marché
** J.P.Morgan rétrograde le titre de "neutre" à "sous-pondéré"; maintient le prix cible à 3,73
** La société de courtage indique que les tendances commerciales sous-jacentes aux États-Unis limitent la visibilité du plan de redressement proposé par l'entreprise
** Au début du mois, la société a affiché une perte trimestrielle plus importante que prévu et a annoncé un plan de redressement axé sur la refranchisation et l'amélioration du rendement du capital investi
** La note moyenne de 11 courtiers est "conserver"; le prix cible médian est de 5,27 $, selon les données compilées par LSEG
** DNUT en baisse de 62,4 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer