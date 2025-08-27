 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Krispy Kreme en baisse ; J.P.Morgan le rétrograde à "sous-pondéré"
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 10:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de Krispy Kreme DNUT.O en baisse de 4,5 % à 3,56 $ avant le marché

** J.P.Morgan rétrograde le titre de "neutre" à "sous-pondéré"; maintient le prix cible à 3,73

** La société de courtage indique que les tendances commerciales sous-jacentes aux États-Unis limitent la visibilité du plan de redressement proposé par l'entreprise

** Au début du mois, la société a affiché une perte trimestrielle plus importante que prévu et a annoncé un plan de redressement axé sur la refranchisation et l'amélioration du rendement du capital investi

** La note moyenne de 11 courtiers est "conserver"; le prix cible médian est de 5,27 $, selon les données compilées par LSEG

** DNUT en baisse de 62,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

KRISPY KREME
3,7300 USD NASDAQ +1,08%
