Krispy Kreme en baisse ; J.P.Morgan le rétrograde à "sous-pondéré"

27 août - ** Les actions de Krispy Kreme DNUT.O en baisse de 4,5 % à 3,56 $ avant le marché

** J.P.Morgan rétrograde le titre de "neutre" à "sous-pondéré"; maintient le prix cible à 3,73

** La société de courtage indique que les tendances commerciales sous-jacentes aux États-Unis limitent la visibilité du plan de redressement proposé par l'entreprise

** Au début du mois, la société a affiché une perte trimestrielle plus importante que prévu et a annoncé un plan de redressement axé sur la refranchisation et l'amélioration du rendement du capital investi

** La note moyenne de 11 courtiers est "conserver"; le prix cible médian est de 5,27 $, selon les données compilées par LSEG

** DNUT en baisse de 62,4 % depuis le début de l'année