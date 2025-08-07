Krispy Kreme dégringole après une perte trimestrielle plus importante que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
7 août -
** Les actions de Krispy Kreme DNUT.O en baisse de 9 % à 3,1 $
** Perte de 15 c/shr au T2 contre 3 c/shr estimés par les analystes - données compilées par LSEG
** DNUT subit une dépréciation de 356 millions de dollars du goodwill lié à l'échec du partenariat avec McDonald's MCD.N ** En mars, la société a conclu un partenariat avec MCD pour vendre ses beignets dans le cadre du menu du petit déjeuner, mais a mis fin à ce partenariat en juillet
** La société prévoit de commencer à retrouver sa rentabilité au troisième trimestre
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 65,56 % depuis le début de l'année
