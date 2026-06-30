Kris Vervaet nommé Chief Information Officer de KBC

Le bancassureur belge KBC a annoncé la nomination de Kris Vervaet pour succéder à Erik Luts, figure historique de la transformation numérique du groupe qui fait valoir ses droits à la retraite.

Transition majeure à la tête de la stratégie technologique du groupe KBC. Le géant financier belge a officialisé la nomination de Kris Vervaet au poste de Chief Information Officer (CIO) et membre du Comité exécutif. Cette nomination reste soumise à l'approbation d'usage de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque nationale de Belgique (BNB).

Kris Vervaet prendra officiellement ses fonctions le 1er septembre prochain. Afin d'assurer une transition fluide et harmonieuse dans la gestion des systèmes d'information, il travaillera en étroite collaboration au cours des prochains mois avec le CIO sortant, Erik Luts, dont le départ à la retraite est fixé au 31 août.

Fin de cycle pour Erik Luts, l'architecte du digital chez KBC

Ce passage de témoin marque la fin d'une carrière qualifiée de " remarquable " par le groupe. Entré en 1988 au sein de l'ancienne Kredietbank, Erik Luts présente un parcours atypique, ayant débuté sa vie professionnelle dans l'enseignement (pédagogie à la KU Leuven) avant de bifurquer vers l'informatique naissante chez un revendeur Apple.