 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kretinsky rachète le concessionnaire de voitures d'occasion Aures Holdings
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 13:29

La société EP Equity Investment du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a accepté de racheter le concessionnaire de voitures d'occasion Aures Holdings, ont annoncé les deux entreprises vendredi.

Aures Holdings, contrôlé par Abris Capital Partners, gère les marques AAA Auto, Mototechna et Auto Diskont sur les marchés tchèque, slovaque et polonais.

La société a vendu plus de 100.000 véhicules en 2024, enregistrant une augmentation de 11% de son chiffre d'affaires en glissement annuel pour atteindre 1,25 milliard d'euros. Son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) s'est elevé à 68,2 millions d'euros en 2024.

Les termes de l'accord entre EP Equity Investment et Aures Holdings n'ont pas été divulgués. Les détails seront communiqués après l'obtention des autorisations réglementaires, a précisé Aures Holdings.

EP Equity Investment a dit voir un potentiel de consolidation sur le marché des voitures d'occasion en Europe centrale. La société s'est présentée comme un investisseur stratégique à long terme.

Daniel Kretinsky, directeur général d'EPH EPH.MI , l'un des plus grands groupes énergétiques d'Europe, a étendu son empire commercial à travers l'Europe, notamment au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie.

Il a notamment acquis l'opérateur postal britannique Royal Mail, les supermarchés français Casino et le distributeur allemand Metro.

(Rédigé par Jason Hovet, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

EPH
0,171 EUR MIL -0,58%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège d'Euroclear, à Bruxelles, en mars 2025 (illustration) ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Avoirs russes gelés : Moscou met la pression sur Euroclear avec la Belgique dans le viseur
    information fournie par Boursorama avec Media Services 12.12.2025 15:01 

    Malgré les demandes européennes concernant le soutien à l'Ukraine, la Belgique refuse toujours de donner son accord pour une utilisation directe des avoirs russes qu'elle détient sur son territoire via la société Euroclear, de peur d'être seul en première ligne ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.12.2025 14:55 

    (Actualisé avec la "tech", Nvidia, Canopy Growth, Tilray Brands) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,17% pour le Dow Jones .DJI , mais en baisse de 0,06% ... Lire la suite

  • Le logo de Broadcom. (Crédit: / Adobe Stock)
    Les investisseurs font la fine bouche sur les résultats de Broadcom
    information fournie par AOF 12.12.2025 14:42 

    (AOF) - Broadcom devrait reculer à Wall Street même si la performance trimestrielle est meilleure que prévu. Au quatrième trimestre de l'exercice 2025, clos début novembre, le groupe présent dans les semi-conducteurs et les logiciels a enregistré un bénéfice net ... Lire la suite

  • Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, le 10 décembre 2025 à Caracas ( AFP / Federico PARRA )
    Nouvelles sanctions américaines contre le Venezuela
    information fournie par AFP 12.12.2025 14:36 

    De nouvelles sanctions contre des compagnies maritimes opérant au Venezuela et des proches du président Nicolas Maduro ont été imposées par Washington, après la saisie spectaculaire d'un pétrolier par les Etats-Unis, dénoncée par Caracas comme de la "piraterie". ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank