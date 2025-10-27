Kratos Defense s'allie à KAI pour développer un écosystème entre drones et avions
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 14:56
L'accord s'appuie sur l'expertise de Kratos dans les drones tactiques à hautes performances, tels que les XQ-58A Valkyrie, Mako et Tactical Firejet, et sur les capacités aéronautiques avancées de KAI. Les deux sociétés travailleront à l'intégration de leurs systèmes pour concevoir des solutions interopérables de nouvelle génération.
Selon Steve Fendley, président de la division Unmanned Systems, ce partenariat 'fait évoluer la manière dont les appareils habités et autonomes opèrent ensemble dans des environnements contestés'. Eric DeMarco, PDG de Kratos, souligne qu'il illustre 'l'importance des partenariats internationaux pour renforcer les capacités et la résilience des forces alliées'.
La collaboration portera sur la recherche conjointe, l'intégration de systèmes et le développement d'applications MUM-T évolutives, notamment les drones compagnons, la détection distribuée et les missions collaboratives.
