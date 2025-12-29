Kratos décroche 30 millions de dollars de contrats pour des systèmes de défense aérienne
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 14:27
Kratos Defense & Security Solutions a annoncé l'obtention de plusieurs contrats de production de matériel sur mesure, liés à la sécurité nationale, pour un montant total d'environ 30 millions de dollars.
Ces accords portent spécifiquement sur des systèmes de défense aérienne et des technologies de Commandement, Contrôle, Communications, Informatique, Renseignement, Surveillance et Reconnaissance (C5ISR). L'entreprise, qui se distingue par sa capacité de production à grande échelle, interviendra sur des systèmes complexes incluant les missiles, les radars, la lutte contre les systèmes de drones ainsi que les technologies hypersoniques.
Le Président de la division C5ISR, Tom Mills, a souligné la capacité du groupe à collaborer dès la phase de conception pour offrir des solutions "à un coût abordable pour ces systèmes urgents, pertinents et critiques pour la mission".
Pour des raisons "de confidentialité et de sécurité nationale", dixit le communiqué, aucun détail supplémentaire n'a été divulgué sur les donneurs d'ordre.
Malgré cette annonce, le titre recule pour l'instant de 0,7% en préouverture à New York.
