Kraken signe un accord de 100 millions de dollars avec Small Exchange pour développer ses activités dans le domaine des produits dérivés aux États-Unis

Kraken, poids lourd de la crypto, a annoncé jeudi qu'il a acquis la bourse de contrats à terme Small Exchange auprès d'IG Group pour 100 millions de dollars, ouvrant ainsi la voie au lancement d'une suite de produits dérivés entièrement basée aux États-Unis.

Small Exchange est un marché contractuel désigné sous licence de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ce qui permet à Kraken d'offrir des contrats à terme et des options à des clients particuliers et institutionnels.

"Sous la supervision de la CFTC, Kraken peut désormais intégrer la compensation, le risque et l'appariement dans un environnement qui répond aux mêmes normes que les plus grandes bourses du monde", a déclaré Arjun Sethi, codirecteur général de Kraken, dans un communiqué.

Autrefois réservé aux banques et aux courtiers, le marché des produits dérivés attire les sociétés d'actifs numériques à la recherche de liquidités et de gestion des risques.

Le marché des crypto-monnaies, qui pèse des milliers de milliards de dollars, a dépassé le stade du trading au comptant, les bourses et les investisseurs recherchant des outils de niveau institutionnel tels que les contrats à terme, les options et les actifs tokenisés.

Les contrats à terme et les options liés aux crypto-monnaies ont été parmi les segments à la croissance la plus rapide, les investisseurs cherchant à gérer les risques.

"En obtenant aujourd'hui les licences et l'infrastructure nécessaires, Kraken prépare le terrain pour les marchés de niveau institutionnel à mesure que les crypto-monnaies arrivent à maturité", a déclaré la société.

L'accord intervient alors qu'un ton réglementaire plus favorable aux crypto-monnaies sous le président américain Donald Trump encourage les entreprises d'actifs numériques à se développer aux États-Unis avec des promesses de règles plus claires.

Plus tôt cette année, Kraken a accepté d'acheter la plateforme de trading de contrats à terme au détail NinjaTrader pour 1,5 milliard de dollars .