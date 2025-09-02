Kraft Heinz va se scinder en deux sociétés cotées en bourse, les actions chutent

2 septembre - ** Les actions du fabricant d'aliments emballés Kraft Heinz KHC.O ont baissé de 4,6 % à 26,68 $

** La société annonce la scission de en deux sociétés cotées séparément, l'une axée sur les produits d'épicerie et l'autre sur les sauces et les pâtes à tartiner

** La scission permettra "d'allouer le bon niveau d'attention et de ressources pour libérer le potentiel de chaque marque", a déclaré Miguel Patricio, président exécutif du conseil d'administration de Kraft Heinz

** L'annonce de mardi annule la fusion de 45 milliards de dollars entre les marques Kraft et Heinz en 2015, qui a été soutenue par Berkshire Hathaway et 3G Capital

** Le président de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a déclaré mardi à CNBC qu'il était "déçu" de la scission

** KHC s'attend à ce que la scission coûte jusqu'à 300 millions de dollars, mais prévoit de réduire une grande partie de ces dépenses à court terme

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action KHC a baissé de 9 % depuis le début de l'année