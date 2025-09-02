 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kraft Heinz se scinde en deux entreprises pour stimuler la croissance
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 12:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 5 et 7)

Kraft Heinz KHC.O a annoncé mardi qu'il se scinderait en deux sociétés cotées en bourse, l'une se concentrant sur les sauces et l'autre sur les produits d'épicerie, alors que le fabricant américain de produits emballés cherche à relancer la croissance après des années de ventes en demi-teinte.

La première, appelée "Global Taste Elevation Co", regroupe des marques telles que Heinz, Philadelphia et Kraft Mac & Cheese, tandis que la seconde, appelée "North American Grocery Co", comprend les marques Oscar Mayer, Kraft Singles et Lunchables.

L'unité des sauces a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 15,4 milliards de dollars en 2024, tandis que l'unité des produits d'épicerie a généré un chiffre d'affaires d'environ 10,4 milliards de dollars

"Les marques de Kraft Heinz sont emblématiques et appréciées, mais la complexité de notre structure actuelle rend difficile l'allocation efficace du capital, la priorisation des initiatives et l'augmentation de la taille de nos secteurs les plus prometteurs", a déclaré Miguel Patricio, président exécutif du conseil d'administration de Kraft Heinz.

L'entreprise prévoit que la scission en franchise d'impôt sera finalisée au cours du second semestre 2026.

Kraft Heinz a déclaré en mai qu'elle étudiait les possibilités de fusions et d'acquisitions afin de renforcer la valeur actionnariale. L'entreprise a connu des difficultés, à l'instar d'autres entreprises de produits alimentaires emballés, car les consommateurs recherchent des condiments et des en-cas plus sains et plus abordables.

Les actions de la société étaient en hausse d'environ 1 % dans les transactions de pré-marché. L'action a perdu environ 21 % de sa valeur au cours des douze derniers mois.

Valeurs associées

MCCORMIC NON VTG
70,440 USD NYSE +0,84%
NESTLE
74,850 CHF Swiss EBS Stocks -0,85%
THE KRAFT HEINZ
27,9700 USD NASDAQ +1,19%
UNILEVER
4 711,000 GBX LSE +1,01%
