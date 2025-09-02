Kraft Heinz se scinde, dénouant une fusion décevante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La scission s'inscrit dans la tendance des scissions d'entreprises visant à mettre en place des stratégies ciblées

Le directeur général Carlos Abrams-Rivera dirigera le secteur de l'épicerie

La scission en franchise d'impôt devrait être achevée au second semestre 2026

warren Buffett déclare à CNBC qu'il est "déçu" de la scission

Les actions chutent dans les échanges de mardi

Kraft Heinz KHC.O va se scinder en deux sociétés, l'une centrée sur l'épicerie et l'autre sur les sauces et les pâtes à tartiner, a-t-il annoncé mardi, démantelant un géant des produits emballés qui n'a jamais atteint la croissance escomptée lors de sa création il y a une dizaine d'années.

La scission, qui devrait être finalisée au second semestre 2026, est la dernière d'une série de réarrangements parmi les grandes marques mondiales de produits de consommation qui ont autrefois adopté le modèle du conglomérat, mais qui repensent aujourd'hui la structure de leurs activités dans un contexte de ventes atones, de valorisations déprimées et de droits de douane.

Pour les investisseurs, le jury n'a pas encore tranché. Les actions ont chuté de 7 % dans les échanges de mardi, même si Wall Street avait largement anticipé la scission après que Kraft Heinz a déclaré en mai qu'il cherchait des opportunités pour augmenter la valeur actionnariale.

La fusion de 2015, que Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett a aidé à mettre au point aux côtés de la société brésilienne de capital-investissement 3G Capital, a été créée dans le but de réduire les coûts et de stimuler la croissance de marques emblématiques telles que les haricots Heinz, le Jell-O et le fromage à la crème Philadelphia.

Au même moment, Kraft cherchait un partenaire après avoir scindé sa division "snacks" en 2012. Cette unité est devenue Mondelez International MDLZ.O .

La combinaison n'a pas fonctionné, les actions ayant perdu environ 60 % de leur valeur pour atteindre environ 33 milliards de dollars au cours de cette période, après que les consommateurs ont réduit leurs dépenses, en particulier à la suite de la pandémie de COVID-19.

Mardi, M. Buffett a déclaré à CNBC qu'il était "déçu" de la scission.

La fusion ne s'est pas avérée être une idée brillante, mais le démantèlement de l'entreprise ne résoudra pas ses problèmes, a-t-il déclaré. Le mois dernier, Berkshire a déprécié de 3,76 milliards de dollars sa participation de 27,4 % dans la société.

"La complexité de notre structure actuelle rend difficile l'allocation efficace du capital, la hiérarchisation des initiatives et la mise à l'échelle de nos secteurs les plus prometteurs", a déclaré Miguel Patricio, président exécutif du conseil d'administration de Kraft Heinz.

La société a enregistré 9,3 milliards de dollars de pertes de valeur au deuxième trimestre en raison de la baisse continue du prix de ses actions et de sa valeur de marché.

"Pour les investisseurs, l'opération pourrait débloquer de la valeur à court terme, mais les risques d'exécution sont clairs: à moins que les deux entités n'investissent dans l'innovation et ne se défendent contre l'empiètement des marques privées, la scission pourrait ne pas apporter plus qu'une amélioration financière temporaire", a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez Emarketer.

Soulignant les défis, l'activiste Elliott Management a révélé mardi une participation de 4 milliards de dollars dans PepsiCo PEP.O et a exhorté le géant des boissons et des snacks à soutenir la croissance, tandis que les actions de Nestlé

NESN.N se sont effondrées après que la société européenne a licencié son directeur général juste un an après son entrée en fonction pour une violation du code de conduite.

MOINS COMPLEXE

La scission permettrait "d'allouer le niveau d'attention et les ressources nécessaires pour libérer le potentiel de chaque marque", a déclaré M. Patricio mardi.

La scission crée une entreprise axée sur les sauces et les pâtes à tartiner telles que Heinz, Philadelphia et Kraft Mac & Cheese, dont les ventes s'élevaient à environ 15,4 milliards de dollars en 2024. L'autre entreprise comprendra les aliments transformés et les marques de plats préparés, notamment Oscar Mayer et Lunchables, dont les ventes annuelles s'élèvent à environ 10,4 milliards de dollars.

L'unité épicerie sera dirigée par Carlos Abrams-Rivera, l'actuel patron de Kraft Heinz, tandis que l'entreprise recherche des candidats potentiels au poste de directeur général pour l'unité sauces.

"Nous restons sceptiques quant à la capacité de cette séparation à aider les entreprises individuelles", a déclaré Max Gumport, analyste chez BNP, soulignant que les défis qui sous-tendent les mauvaises performances pourraient nécessiter de nombreuses années d'investissement et d'amélioration pour être surmontés.

La société s'attend à ce que la scission coûte jusqu'à 300 millions de dollars, mais prévoit de réduire rapidement une grande partie de ces dépenses.

La semaine dernière, le géant américain des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé un rachat de JDE Peet's JDEP.AS pour un montant de 18 milliards de dollars, qui se traduira par une scission des activités de café et autres boissons de l'entité fusionnée en deux sociétés distinctes cotées en bourse.