Kraft Heinz : révision à la baisse des prévisions annuelles

AOF - EN SAVOIR PLUS

La société table également sur un bpa ajusté compris entre 2,51 et 2,67 dollars sur la période, contre une fourchette précédente de 2,63 à 2,74 dollars.

Côté perspectives, Kraft Heinz anticipe une baisse de son chiffre d'affaires en organique pour l'exercice 2025 comprise entre 1,5 et 3,5%, contre une prévision précédente de stagnation ou de baisse jusqu'à 2,5%.

(AOF) - Kraft Heinz a revu à la baisse ses prévisions de ventes et de bénéfice pour l'ensemble de l'année, sur fond de conjoncture économique incertaine. L'entreprise agroalimentaire américaine a dégagé au titre de son premier trimestre un bénéfice ajusté par action de 62 cents, à comparer à un consensus de 60 cents. En revanche, le chiffre d'affaires net de 6 milliards de dollars s'inscrit en ligne avec les attentes. Il a reculé de 4,7% en données organiques.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.