Kraft Heinz: prolongation d'un partenariat contre la faim

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz annonce une prolongation de trois ans de son partenariat et un engagement de 15 millions de dollars de sa Fondation d'Entreprise envers l'organisation Rise Against Hunger, pour réduire la faim dans le monde et améliorer l'accès à la nutrition.



Le partenariat élargi financera entièrement l'ajout de 36 millions de sachets de micronutriments Kraft Heinz (sachets comprenant 18 vitamines et minéraux essentiels) aux 207 millions de repas distribués par Rise Against Hunger dans le monde.



Il soutiendra aussi l'approvisionnement local et régional de 5,5 millions de repas, ainsi que des projets d'agriculture durable qui devraient fournir l'équivalent de 250 millions de repas, et fera participer des milliers d'employés de Kraft Heinz à du bénévolat.





