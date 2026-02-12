Kraft Heinz prévoit des dépenses d'investissement d'environ 950 millions de dollars en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kraft Heinz KHC.O a déclaré jeudi qu'il s'attendait à des dépenses d'investissement annuelles d'environ 950 millions de dollars en 2026, en hausse par rapport à l'année dernière, un jour après que le fabricant d'aliments emballés a mis en pause ses projets de scission et a annoncé de nouveaux investissements pour stimuler son activité.

Mercredi, l'entreprise a interrompu ses efforts de scission en deux entités, une décision que le directeur général Steve Cahillane a jugée nécessaire en raison de la détérioration des conditions dans l'industrie alimentaire. Cette pause devrait permettre à l'entreprise d'économiser 300 millions de dollars en 2026.

M. Callihane n'a toutefois pas exclu la possibilité d'une scission à l'avenir, même s'il a déclaré que les défis auxquels Kraft Heinz était confronté étaient "réparables et sous notre contrôle."

L'entreprise va désormais se concentrer sur le marketing et la recherche, avec un investissement de 600 millions de dollars, afin de relancer ses activités aux États-Unis, touchées par la tiédeur de la demande.

En septembre dernier, Kraft Heinz a annoncé des plans de séparation , proposant de se scinder en deux sociétés, l'une axée sur les produits alimentaires et l'autre sur les sauces et les pâtes à tartiner, après avoir échoué à atteindre le type de croissance escompté lorsque la société a été créée il y a dix ans dans le cadre d'une fusion.

Les actions de l'entreprise étaient en baisse d'environ 1 % dans les échanges avant bourse.

La société a déclaré qu'elle prévoyait de supprimer environ 60 postes à compter du 27 décembre, principalement en dehors des États-Unis et du Canada. Elle a supprimé environ 600 emplois l'année dernière.