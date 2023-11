Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz: objectifs de profits rehaussés pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 13:42









(CercleFinance.com) - Kraft Heinz annonce relever ses objectifs 2023 pour le BPA ajusté, à entre 2,91 et 2,99 dollars, et la croissance de l'EBITDA ajusté à changes constants, à entre 5 et 7%, malgré une croissance organique des revenus attendue plus près du bas de sa fourchette de 4 à 6%.



Au titre du troisième trimestre 2023, le groupe agroalimentaire a vu son BPA ajusté croître de 14,3% à 72 cents et son EBITDA ajusté augmenter de 11,9% à 1,56 milliard de dollars, pour des ventes en croissance de 1% à 6,57 milliards (+1,7% en organique).



'Nous continuons d'améliorer la productivité tout au long de la chaîne de valeur, en réinvestissant les gains d'efficacité bruts dans le marketing, la technologie et la recherche-développement', souligne son PDG Miguel Patricio.





