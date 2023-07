Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz: objectif de réduction du plastique vierge information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 15:30









(CercleFinance.com) - Kraft Heinz annonce un nouvel objectif visant à réduire l'utilisation de plastique vierge dans son portefeuille mondial d'emballages de 20% d'ici 2030, une réduction représentant selon lui, l'équivalent en poids de près de cinq Tours Eiffel.



Cet objectif, s'appuyant sur les investissements existants du groupe agroalimentaire, sera réalisé à la fois en utilisant moins de plastique dans l'absolu et davantage de contenu recyclé, ainsi que des alternatives au plastique.



Kraft Heinz a notamment pour objectif de rendre ses emballages 100% recyclables, réutilisables ou compostables d'ici 2025 et à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2050, en passant par une division par deux des émissions d'ici 2030.





Valeurs associées THE KRAFT HEINZ NASDAQ +0.26%