Kraft Heinz nomme Steve Cahillane directeur général
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 13:49
Steve Cahillane a été CEO de Kellanova, anciennement Kellogg, d'octobre 2017 jusqu'à son acquisition par Mars ce mois-ci. Auparavant, il a occupé le poste de CEO de The Nature's Bounty, à partir de 2014, après avoir passé 7 ans chez Coca-Cola.
Carlos Abrams-Rivera, l'actuel CEO de Kraft Heinz, démissionnera le 1er janvier et exercera le poste de conseiller du groupe agroalimentaire jusqu'au 6 mars 2026, afin d'assurer une transition de direction sans faille.
Le conseil d'administration lancera une recherche d'un CEO pour North American Grocery Co, l'autre société qui naitra de la scission. John T. Cahill succédera à Miguel Patricio en tant que président du conseil d'administration dans le cadre de la transition.
