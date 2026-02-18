Kraft Heinz nomme Nicolas Amaya président des activités en Amérique du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kraft Heinz KHC.O a nommé mercredi Nicolas Amaya, ancien dirigeant de Kellanova, au poste de président de ses activités en Amérique du Nord, une semaine après avoir fait une pause dans son projet de scission de la société.

La semaine dernière, le fabricant de produits alimentaires emballés, qui a été confronté à une faiblesse persistante de la demande aux États-Unis, a interrompu ses efforts pour se séparer en deux entités et a annoncé de nouveaux investissements pour stimuler ses activités.

Le nouveau directeur général de Kraft Heinz, Steve Cahillane, également ancien dirigeant de Kellanova, a déclaré que la décision de faire une pause dans la scission était nécessaire en raison de la détérioration des conditions dans l'industrie alimentaire, bien qu'il ait qualifié les défis de "réparables et sous notre contrôle".

M. Amaya, qui possède des années d'expérience dans l'industrie des biens de consommation emballés, succédera à Pedro Navio à compter du 23 février.

La société a déclaré que M. Amaya superviserait la stratégie, les opérations et les performances sur le marché nord-américain de Kraft Heinz, son plus grand générateur de revenus.

M. Amaya a récemment occupé des postes de direction chez Kellanova. Il a travaillé en étroite collaboration avec M. Cahillane pendant son mandat de directeur général de Kellanova, jusqu'à ce que l'entreprise soit rachetée par Mars.