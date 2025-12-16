Kraft Heinz nomme Cahillane, un vétéran de l'industrie, au poste de directeur général avant la scission de l'entreprise

Kraft Heinz KHC.O a nommé mardi Steve Cahillane, ancien dirigeant de Kellogg, au poste de directeur général, chargeant ce vétéran de l'industrie de diriger le géant de l'alimentation emballée dans le cadre d'un projet de scission en deux sociétés autonomes.

En septembre, l'entreprise avait décidé de scinder en deux sociétés, l'une axée sur les condiments comme le ketchup Heinz et le Mac & Cheese Kraft, l'autre sur les marques de produits alimentaires comme le fabricant de hot-dogs Oscar Mayer et les Lunchables, après des années de ventes atones, de chute du cours de l'action et d'augmentation des coûts due aux tarifs douaniers.

M. Cahillane, 60 ans, entrera en fonction le 1er janvier et s'ajoute à une liste croissante d'entreprises mondiales de biens de consommation qui ont procédé à des changements au plus haut niveau cette année. Il succédera à Carlos Abrams-Rivera, qui occupera le poste de conseiller jusqu'au 6 mars.

M. Abrams-Rivera, qui est devenu directeur général en 2024, était censé diriger l'unité épicerie après la scission, qui devrait être achevée d'ici le second semestre 2026. Mais mardi, Kraft Heinz a déclaré que le conseil d'administration lancerait une recherche de directeur général pour cette activité.

Les actions de la société ont perdu environ 75 % de leur valeur depuis le pic de 97,77 $ en 2017. Elles sont en baisse d'environ 12 % depuis l'annonce de la scission en septembre et étaient en hausse d'environ 1 % avant l'ouverture du marché.

M. Cahillane a dirigé Kellogg lors de sa séparation en 2023 et a été directeur général de Kellanova, l'entreprise mondiale de snacks, jusqu'à ce qu'elle soit rachetée par Mars pour environ 36 milliards de dollars l'année dernière. Il a également travaillé pour Coca-Cola et AB InBev.

"J'ai consacré toute ma carrière à la construction de marques, et l'opportunité de faire de même avec le portefeuille emblématique de Kraft Heinz est un rêve devenu réalité", a déclaré M. Cahillane.

Il restera directeur général de l'unité sauces et pâtes à tartiner après la scission, qui vise à réduire la complexité opérationnelle et à mieux se concentrer sur chaque activité, alors que l'inflation élevée et l'incertitude économique freinent la demande.

"Cette décision alimente les spéculations des investisseurs sur Taste Elevation (l'unité des sauces) en tant que cible potentielle de transaction", a déclaré Scott Marks, analyste chez Jefferies, dans une note.

L'activité sauces et pâtes à tartiner représentait un chiffre d'affaires d'environ 15,4 milliards de dollars en 2024, tandis que l'autre société, qui comprendrait des aliments transformés et des marques de plats préparés, représentait un chiffre d'affaires annuel d'environ 10,4 milliards de dollars.

En octobre, Kraft Heinz a revu à la baisse ses objectifs annuels de ventes et de bénéfices , les consommateurs soucieux de leur budget continuant à préférer les marques de distributeurs moins chères.

Le multiple cours/bénéfice à terme de son action, une mesure d'évaluation clé, est de 9,73, contre 17,67 pour PepsiCo, 22,04 pour Coca-Cola et 17,21 pour Mondelez, selon les données du LSEG.