Kraft Heinz lance des macaronis au fromage hyperprotéinés alors que le PDG délaisse le projet de scission

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Kraft Heinz KHC.O a déclaré mardi qu'il prévoit de lancer un Mac & Cheese riche en protéines dans le cadre des efforts déployés par le directeur général Steve Cahillane pour relancer le fabricant de produits alimentaires emballés, après avoir mis en pause son projet de scission.

Le mois dernier, Kraft Heinz a interrompu ses efforts pour scinder l'entreprise et a déclaré que les problèmes étaient "réparables et sous notre contrôle".

* La nouvelle ligne de produits, appelée PowerMac, sera lancée en avril et contiendra 17 grammes de protéines et 6 grammes de fibres par portion.

* Lors de l'annonce de la pause, M. Cahillane a déclaré que le sous-investissement avait affamé des marques telles qu'Oscar Mayer et Kraft Mac & Cheese.

* L'industrie des aliments emballés a tenté de faire face à un changement des préférences alimentaires en faveur d'aliments plus sains, accéléré par la campagne "Make America Healthy Again" de l'administration américaine, ainsi que par l'adoption rapide des médicaments GLP-1 pour la perte de poids.

* Disponible en deux saveurs, Original et Cheddar blanc, PowerMac sera commercialisé dans les principaux magasins au prix de 2,99 dollars par boîte de 7,25 onces.

* Dans une interview accordée à Bloomberg News mardi, M. Cahillane a déclaré que la société prévoit également de lancer une version en format snack de sa marque Lunchables et une boisson d'hydratation à faible teneur en sucre de Capri Sun qui contient des électrolytes. L'entreprise n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters.