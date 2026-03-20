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Kraft Heinz investit environ 182 millions de dollars dans la modernisation de son usine de Montréal
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 15:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kraft Heinz Canada KHC.O a déclaré vendredi qu'il investirait 250 millions de dollars canadiens (182,22 millions de dollars) pour moderniser son usine de fabrication de Montréal, alors que l'entreprise cherche à augmenter la production de ses produits alimentaires de base dans la région.

Cette décision intervient alors que le fabricant d'aliments emballés tente de relancer la demande sous la direction de Steve Cahillane, après avoir suspendu son projet de scission , tandis que les consommateurs soucieux de leur budget grignotent moins et choisissent d'acheter des marques de distributeur moins chères.

* L'investissement servira à moderniser les principaux systèmes de l'usine de Mount Royal, qui emploie plus de 1 000 personnes, afin d'améliorer la durabilité, l'automatisation et la production globale, a indiqué l'entreprise.

* Kraft Heinz prévoit également d'introduire de nouveaux volumes de production dans le cadre d'une initiative plus large visant à renforcer la production alimentaire nationale.

* Les Canadiens sont confrontés à des budgets familiaux tendus, pénalisés par une inflation galopante, des coûts de carburant en hausse et un marché de l'emploi atone, tandis que les incertitudes liées au commerce pèsent sur le moral des consommateurs.

* Dans ses derniers résultats trimestriels en février, la société n'a pas atteint les estimations et ses perspectives de bénéfices pour 2026 étaient inférieures aux attentes.

* L'usine de Montréal est un fabricant clé dans la production de marques telles que Kraft Dinner, le fromage à la crème Philadelphia et le beurre d'arachide Kraft, selon Simon Laroche, président de Kraft Heinz Canada.

(1 $ = 1,3720 dollar canadien)

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