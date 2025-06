Kraft Heinz: fin des colorants artificiels aux USA information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 14:46









(CercleFinance.com) - Kraft Heinz a annoncé mardi avoir renoncé à lancer de nouveaux produits contenant des colorants alimentaires sur le marché américain, une décision qui prendra effet immédiatement.



Le géant de l'agroalimentaire a également précisé qu'il avait l'intention de retirer tous les colorants restants dans l'ensemble de son portefeuille de produits aux Etats-Unis d'ici à la fin 2027.



Selon le groupe, seuls 10% de ses produits vendus aux Etats-Unis comportent encore des colorants synthétiques.



Dans un communiqué, Kraft Heinz rappelle qu'il avait retiré dès 2016 les colorants, arômes et conservateurs artificiels de son célèbre macaroni au fromage Kraft Mac & Cheese.



La société fait par ailleurs remarquer que son ketchup Heinz n'a jamais contenu de colorants artificiels, la teinte rouge du condiment provenant uniquement des tomates cultivées en Californie.



Plus globalement, Kraft Heinz affirme avoir désormais modifié plus de 1000 recettes pour augmenter les apports en protéines et en fibres, tout en réduisant leurs teneurs en sucre, sel et graisses saturées.





