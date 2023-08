Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz: Carlos Abrams-Rivera choisi comme prochain DG information fournie par Cercle Finance • 14/08/2023 à 15:45









(CercleFinance.com) - Kraft Heinz a annoncé lundi avoir nommé le responsable de ses activités en Amérique du Nord, Carlos Abrams-Rivera, en tant que prochain directeur général en remplacement de Miguel Patricio, appelé à se concentrer sur la présidence du conseil d'administration.



Le géant américain de l'agro-alimentaire précise que Carlos Abrams-Rivera prendra officiellement ses fonctions le 1er janvier 2024, date à laquelle il deviendra également administrateur.



Miguel Patricio, qui était directeur général depuis 2019, se focalisera à partir de cette date sur son rôle de président du conseil d'administration, qu'il exerçait depuis 2022.



Carlos Abrams-Rivera avait rejoint Kraft Heinz en 2020 en provenance de Campbell, après avoir effectué un passage chez Mondelez.





