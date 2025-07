Kraft Heinz: BPA en recul de plus de 11% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 14:00









(Zonebourse.com) - Kraft Heinz dévoile au titre du deuxième trimestre 2025, un BPA ajusté en recul de 11,5% à 0,69 dollar, un niveau toutefois au-dessus du consensus, et un profit opérationnel ajusté en retrait de 7,5% à près de 1,28 milliard de dollars.



A 6,35 milliards de dollars, les ventes du groupe agroalimentaire se sont tassées de 1,9% (-2% en organique), un effet prix positif de 0,7 point n'ayant pas suffi à compenser des effets volumes et mix négatifs de 2,7 points en tout.



En termes géographiques, le détenteur de marques telles que Oscar Meyer ou Philadelphia, a vu ses ventes organiques diminuer en Amérique du Nord et sur les marchés développés internationaux, mais augmenter sur les marchés émergents.



Kraft Heinz confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2025, dont un BPA ajusté entre 2,51 et 2,67 dollars, un profit opérationnel ajusté en baisse de 5 à 10% à taux de changes constants, et des ventes en baisse de 1,5 à 3,5% en organique.





Valeurs associées THE KRAFT HEINZ 28,5600 USD NASDAQ 0,00%