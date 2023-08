Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kraft Heinz: BPA accru de 13% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 13:15









(CercleFinance.com) - Kraft Heinz publie au titre du deuxième trimestre 2023 un BPA ajusté en hausse de 12,9% à 0,79 dollar et un EBITDA ajusté en augmentation de 6% à 1,61 milliard de dollars, pour des ventes en croissance de 2,6% à 6,72 milliards.



Soutenu principalement par les marchés internationaux, le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire a progressé de 4% en organique, des hausses de prix pour 11 points ayant plus que compensé une contraction des volumes pour sept points.



'Les plans d'action que nous avons établis au premier trimestre ont entraîné une amélioration de la tendance des parts de marché chaque mois', souligne le PDG Miguel Patricio, qui réitère donc ses perspectives pour l'ensemble de l'année.





