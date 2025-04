Kraft Heinz: abaissement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Kraft Heinz indique abaisser ses objectifs 2025 pour viser désormais un BPA ajusté entre 2,51 et 2,67 dollars, à comparer à une fourchette-cible précédente qui allait de 2,63 à 2,74 dollars.



De même, le groupe agroalimentaire anticipe désormais des évolutions de -5 à -10% pour son profit opérationnel ajusté à changes constants (au lieu de -1 à -4%), et de -1,5 à -3,5% pour ses revenus en organique (au lieu de 0 à -2,5%).



Au premier trimestre 2025, son BPA ajusté a diminué de 10% à 0,62 dollar et son profit opérationnel ajusté a reculé de 5% à 1,2 milliard de dollars, pour des revenus en baisse de 6,4% à six milliards (dont -4,7% en organique).





Valeurs associées THE KRAFT HEINZ 28,8100 USD NASDAQ 0,00%