Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KPN: objectifs confirmé après un deuxième trimestre en ligne information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 12:02









(CercleFinance.com) - L'opérateur de télécommunications néerlandais KPN s'est dit lundi bien parti pour atteindre ses objectifs annuels après avoir fait état de résultats trimestriels conformes aux attentes.



Le groupe a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires en hausse de 1,6% à 1,31 milliard d'euros au deuxième trimestre, pour un résultat opérationnel ajusté (Ebitda AL) en petite progression de 0,1% à 595 millions d'euros.



A titre de comparaison, les analystes visaient respectivement un C.A. de 1,33 milliard pour un Ebitda AL de 592 millions.



Dans une note de réaction, les analystes d'AlphaValue considèrent que la 'machine à générer de la trésorerie' de KPN s'est de nouveau remise en route.



Le bureau d'études indépendant dit juger particulièrement 'prometteur' le fait que l'opérateur ait généré une croissance de 2,8% de ses revenus dans les services sur le trimestre écoulé.



'Le groupe peut de nouveau être perçu comme un dossier de croissance du flux disponible de trésorerie (FCF) dans une optique de long terme', estime ainsi AlphaValue, qui maintient sa recommandation 'accumuler' sur le titre.



KPN a maintenu sa prévision d'un Ebitda AL ajusté autour de 2,41 milliards d'euros cette année, assorti d'un flux de trésorerie disponible de quelque 870 millions d'euros.



Le groupe prévoit par ailleurs de verser un dividende ordinaire de 15 cents l'action en 2023.



L'action KPN avançait de 0,6% lundi à la Bourse d'Amsterdam suite à toutes ces annonces.





Valeurs associées KONINKL KPN Euronext Amsterdam +0.46%