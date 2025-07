KPN: le titre recule sur des prévisions plus mitigées qu'il n'y paraît information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 16:12









(Zonebourse.com) - L'opérateur télécoms néerlandais KPN a fait état mercredi de résultats trimestriels meilleurs que prévu et revu à la hausse ses objectifs annuels, ce qui n'empêchait pas son titre de subir des prises de bénéfices en Bourse d'Amsterdam suite à sa forte progression depuis le début de l'année.



Le groupe a généré un chiffre d'affaires ajusté en hausse de 5,8% à 1,47 milliard d'euros sur le deuxième trimestre, là où les analystes attendaient 1,43 milliard, donnant un résultat opérationnel 'Ebitda AL' en progression de 6,4% à 670 millions d'euros, à comparer avec un consensus qui ressortait à 658 millions.



KPN a par ailleurs revu à la hausse sa prévision d'Ebitda AL pour cette année, désormais envisagé à plus de 2,63 milliards d'euros, contre au moins 2,60 milliards auparavant, tandis que son flux de trésorerie disponible (free cash flow ou FCF) est maintenant anticipé au-delà de 940 millions d'euros, et non plus autour de 920 millions.



En dépit de ces performances supérieures aux attentes et de ces perspectives rassurantes, l'action KPN chutait de 2,9% mercredi à la Bourse d'Amsterdam, alors que l'AEX avançait de 0,7% au même moment et que l'indice européen du secteur des télécoms cédait 1,2%.



Les analystes évoquent des prises de profits suite à la remontée du cours de Bourse cette année (+14% depuis le 1er janvier, contre +3% pour l'indice AEX), mais aussi des prévisions moins souriantes qu'il n'y paraît au premier abord.



'La croissance de l'Ebitda AL est appelée à ralentir au troisième trimestre, le programme de rachat d'actions de 250 millions d'euros touche à sa fin et des signes montrent que les promotions devraient s'intensifier dans l'Internet à haut débit au troisième trimestre', s'inquiètent les analystes d'UBS, qui soulignent que le titre KPN se traite désormais sur la base d'une prime par rapport au reste du secteur.







