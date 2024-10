Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client KPN: en léger repli après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - KPN recule de 1% à Amsterdam, après la publication par l'opérateur télécoms d'un profit net en hausse de 3% à 231 millions d'euros au titre de son troisième trimestre 2024, mais avec une marge d'EBITDA AL ajusté en retrait de 0,8 point à 45,3%.



A 1,42 milliard d'euros, son chiffre d'affaires ajusté a augmenté de 4,2%, dont des revenus de services en progression de 3,4% en organique, portés notamment par un afflux solide de clients mobiles et une croissance continue de la fibre dans sa division grand public.



KPN confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2024, dont une croissance de l'ordre de 3% de ses revenus de services, un EBITDA AL ajusté d'environ 2,5 milliards d'euros et un free cash-flow de plus de 890 millions.





Valeurs associées KONINKL KPN 3,73 EUR Euronext Amsterdam -0,69%