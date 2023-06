Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KPN: acquisition d'un réseau fibré aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 11:25









(CercleFinance.com) - L'opérateur télécoms néerlandais a annoncé lundi qu'il allait faire l'acquisition du réseau de fibre optique appartenant au fonds d'investissement Primevest Capital Partners, dans le cadre d'un accord dont le montant n'a pas été dévoilé.



Dans un communiqué, KPN précise que le périmètre de l'opération représente quelque 127.000 foyers connectés dans des zones urbaines telles que La Haye, Rotterdam et Eindhoven.



Le groupe explique que la transaction s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à accroître la densité de son réseau fibré aux Pays-Bas, avec l'objectif de couvrir environ 80% du pays à horizon 2026.



Son réseau de fibre optique compte actuellement quelque quatre millions de foyers raccordés.



Suite à cette annonce, le titre KPN signait lundi la plus forte hausse de l'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam, avec un gain de l'ordre de 1,1%.





Valeurs associées KONINKL KPN Euronext Amsterdam +1.37%