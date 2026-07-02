KPMG Australie, secouée par un scandale, nomme un nouveau président et fait face à de nouvelles critiques

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* Le nouveau président déclare que sa priorité absolue est de rétablir l'efficacité du conseil d'administration

* KPMG Australie va accélérer le processus de nomination du directeur général

* Cette nomination “ne satisfait à aucun critère éthique”, déclare un sénateur

par Renju Jose et Christine Chen

Le cabinet de conseil KPMG Australie, en proie à des difficultés, a nommé jeudi Michael Ebeid au poste de premier président indépendant, une décision qui a suscité les critiques des législateurs en raison de ses liens avec le cabinet, et de la manière dont celui-ci a géré le scandale lié à la fuite d’un rapport d’audit. Cette nomination intervient une semaine après que KPMG a annoncé que son président et deux associés principaux quitteraient dans le cadre d’une refonte de la gouvernance visant à rétablir la confiance dans le cabinet, à la suite d’allégations selon lesquelles des membres du personnel auraient utilisé à mauvais escient des informations confidentielles sur des clients pour remporter des contrats d’audit. Le directeur général et le responsable de l’audit ont également démissionné en mai.

“Malgré les défis auxquels le cabinet est confronté, ma détermination à soutenir son travail essentiel n’en est que plus forte. Je suis convaincu que KPMG peut se redresser, se reconstruire et en sortir grandie”, a déclaré M. Ebeid dans un communiqué.

Il a précisé que sa mission consistait à renforcer la supervision indépendante, à placer l’intégrité au cœur de toutes les activités du cabinet et à mener les réformes culturelles et de gouvernance nécessaires pour rétablir la confiance.

“Ma première priorité est de rétablir la gouvernance et l’efficacité du conseil d’administration”, a déclaré M. Ebeid.

Le nouveau président a indiqué que KPMG allait également accélérer le processus de nomination de son directeur général, le conseil d’administration devant confirmer la nomination d’un nouveau dirigeant avant la fin du mois de juillet.

M. Ebeid, ancien directeur général de la chaîne publique SBS, a été nommé pour la première fois conseiller indépendant auprès du conseil d’administration national de l’entreprise en 2024 et siège au conseil d’administration de la région Asie-Pacifique depuis 2025. Il faisait partie des employés actuels et anciens appelés à témoigner devant une commission parlementaire qui s’est penchée sur ce scandale le mois dernier.

DES E-MAILS RÉVÈLENT QUE M. EBEID A CRITIQUÉ UNE SÉNATRICE AU SUJET DU SCANDALE

Le scandale des fuites d’audit a été rendu public en mars lorsque Deborah O’Neill, sénatrice du Parti travailliste au pouvoir, a invoqué l’immunité parlementaire pour soulever les problèmes qu’un lanceur d’alerte, un ancien cadre supérieur, avait signalés à l’entreprise en 2024.

Il s’agissait notamment de l’utilisation abusive par des membres du personnel de documents confidentiels du conseil d’administration de la société immobilière Lendlease LLC.AX afin de soutenir des offres dans le cadre d’appels d’offres majeurs en matière d’audit.

À la suite de l'annonce de sa nomination, la commission parlementaire a rendu publique une correspondance interne par e-mail impliquant M. Ebeid, affirmant qu'elle donnait un aperçu de son point de vue sur les allégations du lanceur d'alerte et que cette publication relevait de l'intérêt général.

Dans cet e-mail, envoyé après que Mme O’Neill eut rendu publiques ses allégations, M. Ebeid a qualifié les agissements de la sénatrice de “très inappropriés et injustes”. Il a également déclaré que bon nombre de ses déclarations étaient “totalement fausses”, notamment la chronologie des événements détaillée par le lanceur d’alerte. KPMG a depuis reconnu avoir mal géré la plainte du lanceur d’alerte et a lancé une quatrième enquête après que les trois enquêtes précédentes n’ont permis de mettre en évidence aucune irrégularité.

UNE NOMINATION QUI “NE RÉPOND À AUCUN CRITÈRE D'ÉTHIQUE”

Barbara Pocock, sénatrice des Verts membre de la commission, a déclaré que la nomination de M. Ebeid constituait un “conflit d’intérêts manifeste”. La correspondance par e-mail a montré “l’étendue de ses connaissances et ses opinions préconçues sur les événements au sein de KPMG et les allégations de son lanceur d’alerte”, a déclaré Mme Pocock.

“La nomination de M. Ebeid montre à quel point les problèmes culturels au sein de KPMG sont profondément enracinés, comme en témoignent les récents scandales. Elle risque de renforcer précisément la culture et le mode de direction qui doivent changer”, a-t-elle ajouté.

“Cela ne satisfait à aucun critère éthique.”

KPMG n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée par e-mail concernant les déclarations de la sénatrice. La nomination de M. Ebeid intervient au lendemain de l’annonce par le gouvernement travailliste australien (de centre-gauche) de son intention d’envisager le démantèlement de l’un des “Big Four” des cabinets d’audit, en réponse aux scandales à répétition dans ce secteur.