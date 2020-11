Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kosovo/Justice-Un ancien chef de l'UCK transféré à La Haye Reuters • 04/11/2020 à 23:44









LA HAYE, 4 novembre (Reuters) - L'ancien porte-parole de l'Armée de libération du Kosovo (UCK), Jakup Krasniqi, a été arrêté et transféré à La Haye mercredi, annonce le tribunal des crimes de guerre du Kosovo dans un communiqué. Jakup Krasniqi doit répondre des chefs d'accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ajoute la Chambre spéciale pour le Kosovo. La Chambre n'a pas donné de détails sur l'inculpation de l'ancien politicien kosovar. (Stephanie van den Berg; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.