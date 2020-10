Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Korian en discussions avancées avec Inicea, spécialiste de la santé mentale Reuters • 01/10/2020 à 22:45









KORIAN EN DISCUSSIONS AVANCÉES AVEC INICEA, SPÉCIALISTE DE LA SANTÉ MENTALE PARIS (Reuters) - Korian a annoncé jeudi être entré en discussions exclusives en vue du rachat d'Inicea, un spécialiste de la santé mentale, auprès du fonds Antin Infrastructure Partners. L'accord valorise Inicea à 360 millions d'euros, indique l'exploitant de maisons des retraites et gérant de nombreux Ehpad, qui ajoute que l'opération doit être bouclée au quatrième trimestre. Korian, qui exploite déjà 11 cliniques psychiatriques en France, en ajoutera 19 autres à son portefeuille et financera l'opération par une augmentation de capital de 400 millions d'euros avec droit préférentiel de souscription. Le groupe a aussi annoncé une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et dit s'attendre à ce qu'il s'élève entre 945 et 965 millions d'euros sur la période. Il table en outre sur une légère amélioration de sa marge d'exploitation au deuxième semestre. (Sarah White, version française Nicolas Delame)

