Korea Zinc va construire une raffinerie de minerais aux États-Unis pour 7,4 milliards de dollars avec le soutien de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration de la Maison Blanche au paragraphe cinq, et de détails tout au long sur le développement économique local)

*

Korea Zinc vend des actions pour un montant de 1,9 milliard de dollars à une entreprise soutenue par les États-Unis

*

Le Pentagone détiendra 40 % des parts de la coentreprise

*

Les principaux investisseurs critiquent le plan qui vise à renforcer l'influence du président

*

Les actions de Korea Zinc ont bondi de 26%, pour finir en hausse de 5%

par Hyunjoo Jin, Heejin Kim et Ernest Scheyder

Korea Zinc 010130.KS a déclaré lundi qu'elle allait construire une raffinerie de minéraux critiques de 7,4 milliards de dollars dans le Tennessee qui sera financée en grande partie par Washington et contribuera à réduire la dépendance des États-Unis vis-à-vis de la Chine pour les éléments constitutifs de la plupart des produits électroniques et des armes. L'accord portant sur la construction de la première raffinerie de zinc américaine depuis les années 1970 intervient alors que l'administration Trump a investi dans une série de mines et de projets de raffinage à un rythme effréné au cours des derniers mois. Le projet vise également à raffiner le cuivre et une série d'autres minéraux considérés comme essentiels par le gouvernement américain, ont indiqué des responsables.

Une raffinerie de zinc existante à Clarksville, dans le Tennessee - à environ 50 miles (80 km) au nord-ouest de Nashville - sera rachetée à Nyrstar de Trafigura, démolie et remplacée par une installation plus grande qui ouvrira en 2029 et atteindra une production annuelle de 540 000 tonnes métriques de minéraux critiques, dont 300 000 tonnes de zinc, 35 000 tonnes de cuivre, 200 000 tonnes de plomb et 5 100 tonnes de terres rares, ont indiqué les responsables.

"L'administration Trump continuera à exploiter tous les outils à sa disposition pour mettre fin à la dépendance étrangère de l'Amérique pour les minéraux critiques et restaurer la prospérité de la classe ouvrière", a déclaré Kush Desai, porte-parole de la Maison Blanche, dans une déclaration à Reuters qui a confirmé l'investissement.

Selon ce plan, Korea Zinc vendra des actions d'une valeur de 1,9 milliard de dollars à une coentreprise contrôlée par le gouvernement américain et des investisseurs stratégiques américains dont le nom n'a pas été dévoilé, qui contrôleront alors environ 10 % de l'entreprise sud-coréenne. Le ministère américain de la défense détiendra une participation de 40 % dans l'entreprise, tandis que celle de Korea Zinc sera inférieure à 10 %.

Korea Zinc obtiendra les 5,5 milliards de dollars restants pour l'usine grâce à 4,7 milliards de dollars de prêts du gouvernement américain et d'institutions financières, ainsi qu'à 210 millions de dollars de subventions du ministère américain du commerce dans le cadre de la loi CHIPS et de la loi sur la science. La nouvelle a fait bondir les actions de Korea Zinc, la plus grande fonderie de zinc au monde ( ), jusqu'à 26 % dans les échanges de lundi en Corée du Sud, bien qu'elles aient ensuite réduit leurs gains pour terminer en hausse de 4,9 %. Korea Zinc va également redémarrer une mine de zinc du Tennessee qui alimentera le nouveau complexe. Les autorités locales ont approuvé cette semaine un abattement de l'impôt foncier pour le projet. La vente devrait être conclue au cours du premier semestre 2026. Les principaux actionnaires de Korea Zinc, qui ont cherché à évincer le président du raffineur , ont critiqué l'investissement américain prévu, affirmant qu'il visait à consolider l'emprise de la direction sur l'entreprise.

LE PROJET DE RAFFINAGE VISE À EMBAUCHER DES VÉTÉRANS AMÉRICAINS

Le projet est situé à proximité d'une importante base militaire américaine et devrait permettre de recruter des soldats à la retraite pour 420 nouveaux emplois dont les salaires annuels commencent à 86 000 dollars, selon les responsables du développement économique local. "Notre main-d'œuvre est jeune, formable et généralement très disciplinée", a déclaré à Reuters Buck Dellinger, directeur du bureau de développement économique de Clarksville. LG Chem

051910.KS et Google d'Alphabet GOOGL.O font partie des autres entreprises internationales présentes à Clarksville.

En octobre, la Corée du Sud et les États-Unis ont conclu un accord commercial , qui comprenait une réduction des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump plus tôt dans l'année et un engagement de la Corée du Sud à investir 350 milliards de dollars dans des secteurs stratégiques américains. Korea Zinc, basée à Séoul, a déclaré que l'usine "répondra à l'expansion des risques de la chaîne d'approvisionnement mondiale et à la demande croissante de métaux non ferreux et de minéraux stratégiques aux États-Unis." Korea Zinc a également accepté plus tôt cette année d'aider la société d'exploitation minière en eaux profondes The Metals Company TMC.O à traiter les nodules polymétalliques des fonds marins . TMC a demandé à Trump de lui délivrer un permis international d'exploitation des fonds marins. Reuters a été le premier à rapporter au début du mois que l'armée américaine développerait une flotte de raffineries à petite échelle pour produire des minéraux critiques utilisés pour fabriquer des balles, des armures et d'autres types d'armement.

LES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES VONT DÉPOSER UNE PLAINTE POUR BLOQUER L'ÉMISSION D'ACTIONS

Le conglomérat Young Poong 000670.KS , qui, avec une société de capital-investissement MBK Partners, détient près de 50 % de Korea Zinc, a déclaré qu'il déposerait une plainte auprès d'un tribunal pour bloquer le nouveau plan d'émission d'actions.

Il est rare que le gouvernement américain prenne une participation dans une société étrangère, et la direction de Korea Zinc essayait simplement de s'assurer un "chevalier blanc" pour que le président Yun B. Choi puisse conserver le contrôle, a déclaré Young Poong dans un communiqué.

La Chine domine l'approvisionnement mondial en minéraux critiques tels que l'antimoine et le germanium, qui sont utilisés dans les équipements de télécommunications, les semi-conducteurs et la technologie militaire. Pékin a interdit les exportations de ces minéraux vers les États-Unis en décembre 2024, à la suite des mesures de répression prises par Washington à l'encontre du secteur chinois des puces électroniques. L'interdiction est suspendue depuis novembre.

Trump a ordonné au département de la défense de se rebaptiser département de la guerre, un changement qui nécessitera l'intervention du Congrès.

(1 $ = 1 475,5400 wons)