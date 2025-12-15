Korea Zinc projette de construire une fonderie aux États-Unis d'un coût de 7,4 milliards de dollars

Korea Zinc 010130.KS a déclaré lundi qu'elle envisageait de construire une fonderie pour produire des métaux et minéraux clés aux États-Unis dans le cadre d'un projet qui coûterait 7,4 milliards de dollars.