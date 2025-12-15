Korea Zinc construit une fonderie aux États-Unis pour un montant de 7,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de l'année de démarrage de la fonderie dans le troisième paragraphe)

Korea Zinc 010130.KS a déclaré lundi qu'elle envisageait de construire une fonderie pour produire des métaux et minéraux clés aux États-Unis dans le cadre d'un projet qui coûterait 7,4 milliards de dollars.

Korea Zinc a déclaré que le gouvernement américain avait demandé à l'entreprise de construire les installations, afin de répondre à l'expansion des risques de la chaîne d'approvisionnement mondiale et à la demande croissante de métaux non ferreux et de minéraux stratégiques aux États-Unis. La fonderie prévoit de produire des métaux non ferreux importants tels que le zinc, le plomb et le cuivre, des métaux précieux tels que l'or et l'argent, et des minéraux stratégiques tels que l'antimoine, le germanium et le gallium. L'exploitation commerciale commencera progressivement après la construction, entre 2027 et 2029, a-t-elle déclaré.