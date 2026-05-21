 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kontoor va céder la marque de jeans Lee à Authentic, propriétaire de Reebok, dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 13:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du nom de la société: il faut lire « Kontoor » au paragraphe 2)

Kontoor Brands KTB.N a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour vendre sa marque de jeans Lee à Authentic Brands Group pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars, alors que le fabricant de vêtements s'efforce de rationaliser ses activités et de concentrer ses investissements sur des marques à forte croissance telles que Wrangler.

L'accord prévoit une valeur initiale de 750 millions de dollars et une clause d'indexation potentielle de 250 millions de dollars liée aux performances futures de Lee sous la propriété d'Authentic, a précisé Kontoor Brands.

Authentic Brands, qui détient un portefeuille de marques de mode et de lifestyle comprenant notamment Reebok et Guess, a nommé mercredi Matt Maddox au poste de directeur général, succédant ainsi à Jamie Salter.

Morgan Stanley agit en tant que banque conseil de Kontoor, tandis que Foley & Lardner assure le conseil juridique.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

KONTOOR BRAND
65,140 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 081,09 -0,45%
ELIOR GROUP
2,078 -26,26%
Pétrole Brent
106,86 +1,62%
2CRSI
44,5 +7,49%
EUTELSAT
3,732 +19,23%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank