Kontoor va céder la marque de jeans Lee à Authentic, propriétaire de Reebok, dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du nom de la société: il faut lire « Kontoor » au paragraphe 2)

Kontoor Brands KTB.N a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour vendre sa marque de jeans Lee à Authentic Brands Group pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars, alors que le fabricant de vêtements s'efforce de rationaliser ses activités et de concentrer ses investissements sur des marques à forte croissance telles que Wrangler.

L'accord prévoit une valeur initiale de 750 millions de dollars et une clause d'indexation potentielle de 250 millions de dollars liée aux performances futures de Lee sous la propriété d'Authentic, a précisé Kontoor Brands.

Authentic Brands, qui détient un portefeuille de marques de mode et de lifestyle comprenant notamment Reebok et Guess, a nommé mercredi Matt Maddox au poste de directeur général, succédant ainsi à Jamie Salter.

Morgan Stanley agit en tant que banque conseil de Kontoor, tandis que Foley & Lardner assure le conseil juridique.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.