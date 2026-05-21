Kontoor Brands va céder Lee à Authentic Brands pour un montant pouvant atteindre 1 milliard de dollars

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Kontoor Brands KTB.N a annoncé jeudi avoir signé un accord définitif en vue de céder la marque Lee à Authentic Brands Group, dans le cadre d'une transaction évaluée jusqu'à 1 milliard de dollars.