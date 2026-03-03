 Aller au contenu principal
Kontoor Brands bondit après des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 13:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions de l'entreprise de vêtements de style de vie Kontoor Brands KTB.N augmentent de 11,1 % à 72 $ après que la société ait prévu un bénéfice 2026 supérieur aux estimations

** KTB prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'année 2026 compris entre 6,40 et 6,50 dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 5,96 dollars - données LSEG

** Le chiffre d'affaires de KTB au 4ème trimestre a bondi de 45% en glissement annuel, 36% provenant de la marque Helly Hansen, acquise en mai 2025

** KTB dépasse les estimations de bénéfices pour huit trimestres consécutifs - données LSEG

** La société déclare qu'elle utilise du coton cultivé aux États-Unis dans plus de 80 % des produits provenant du Bangladesh, ce qui pourrait donner lieu à une exemption de droits de douane dans le cadre de l'accord commercial

** A la dernière clôture, les actions de KTB ont gagné 6,1% depuis le début de l'année après avoir chuté de 28% en 2025

